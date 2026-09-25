Ankara’da aynı gün ikinci intihar: İki aylık polis memuru yaşamına son verdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde bekar evinde kalan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen iki aylık polis memuru İ.İ., sabah saatlerinde yaşamına son verdi.

T24’ün haberine göre İ.İ., yaşadığı evden dışarıya doğru iki veya üç el ateş ettikten sonra silahıyla başına ateş etti. Polis memurunun olaydan önce ailesine bir mektup bıraktığı belirtildi.

ANKARA'DA AYNI GÜN İKİNCİ İNTİHAR

Öte yandan bugün Ankara’da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emekliler arasında bulunan emekli polis Ali Şekeroğlu da beylik tabancasıyla intihar etmişti.