Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına inecek

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta yapılan konuşmada yüksek hızlı tren ağının 2028'e kadar 27 ile ulaştırılacağı, Ankara-İstanbul arasının ise 4 saatin altına ineceği açıklandı.

114 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan yüksek hızlı tren taşımacılığında bugüne kadar 114 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirtti. Hızlı tren hatlarının doğrudan 11 şehre, bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet verdiğini söyleyen Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Uraloğlu, "Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız" dedi.

GÜNLÜK 900 TIR KAVŞAĞI KULLANACAK

Hizmete giren Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ile bölgedeki fabrikaların yük trafiği ilçe merkezinden çıkarılmış oldu. Uraloğlu, daha önce geometrik standartlara uygun olmayan üst geçidi kullanmak zorunda kalan tırların hem can güvenliğini tehdit ettiğini hem de kazalara neden olduğunu belirtti.

Yeni kavşak sayesinde günlük ortalama 900 tırın Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkacağını açıklayan Uraloğlu, güzergahın yaklaşık 8 kilometre kısalacağını ve yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL 4 SAATİN ALTINA İNECEK

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattının Eskişehir-İstanbul kesimindeki üç kritik darboğazdan Doğançay Ripajı-1'in 2022'de tamamlandığını hatırlattı. Yapımı süren T26 Tüneli'nin 5 bin 587 metre uzunluğunda olduğunu ve hattın tamamında 250 kilometre hıza ulaşılmasını sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2027'nin ilk yarısında bunu bitirmiş olacağız. Böylece 20 dakika olan seyahat süresini 9 dakikaya indireceğiz" dedi.

Doğançay Ripajı-2 tamamlandığında ise o kesimdeki 23 dakikalık seyahat süresi 4 dakikaya düşecek. Uraloğlu, her iki projeyle birlikte Ankara-İstanbul arasının 4 saatin altına ineceğini açıkladı.

(AA)