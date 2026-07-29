Ankara Büyükşehir'den Turgut Altınok'a suç duyurusu! Musluklardan zehir aktığını iddia etmişti

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içme suyuyla ilgili kamuoyunda korku, panik ve endişe yaratabilecek paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ASKİ’nin yaptığı başvuruda, şebekeye verilen içme suyunun hem Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün kontrolleri hem de ASKİ laboratuvarlarında 7/24 düzenli biçimde incelendiği, elde edilen sonuçların da her ay kamuoyuna açıklandığı vurgulandı.

Başvuruda, Temmuz ayının en son analiz sonuçlarının da şebeke suyunun yürürlükteki mevzuatta öngörülen bütün kalite standartlarını karşıladığını ve halk sağlığını riske atacak hiçbir olumsuz veriye rastlanmadığını net biçimde gösterdiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Son seçimde AKP'den Büyükşehir adayı olan Turgut Altınok’un sosyal medya hesabında “Ankara’da musluklardan zehir akıyor” ifadelerine yer verdiği paylaşımın, bilimsel veriler ve resmi analiz sonuçlarıyla uyuşmadığı, kamuoyunu yanıltıcı bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

Halkı korku, panik ve endişeye sevk etmek, alenen yanlış bilgi yaymak ile dezenformasyon suçlamalarıyla Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulunuldu.