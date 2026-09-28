Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Almanya'dan milli maç için gelmişti: Genç iş insanı Bursa'da hayatını kaybetti

Almanya'dan milli maç için gelmişti: Genç iş insanı Bursa'da hayatını kaybetti

Almanya'dan Türkiye - İtalya maçını izlemek için Bursa'ya gelen iş insanı İsmail Ağırbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Almanya'dan milli maç için gelmişti: Genç iş insanı Bursa'da hayatını kaybetti

Almanya'nın Nürnberg kentinden Bursa'da oynanan Türkiye-İtalya Uluslar Ligi karşılaşmasını izlemeye gelen iş insanı İsmail Ağırbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.

MİLLİ MAÇ İÇİN ALMANYA'DAN GELMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkanı Tahir Aksu ile iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul’a gitti.

İstanbul’daki görüşmenin ardından Türkiye ile İtalya arasında oynanan Uluslar Ligi A Grubu maçını izlemek için Bursa’ya geçen 37 yaşındaki Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'dan milli maç için gelmişti: Genç iş insanı Bursa'da hayatını kaybetti - Resim : 1
İsmail Ağırbaş
Montella İtalya maçının taktiğini açıkladıMontella İtalya maçının taktiğini açıkladı

GENÇ İŞ İNSANI KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Ağırbaş’ın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ağırbaş’ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım İtalya Türkiye Bursa Almanya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro