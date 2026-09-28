Almanya'dan milli maç için gelmişti: Genç iş insanı Bursa'da hayatını kaybetti

Almanya'nın Nürnberg kentinden Bursa'da oynanan Türkiye-İtalya Uluslar Ligi karşılaşmasını izlemeye gelen iş insanı İsmail Ağırbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.

MİLLİ MAÇ İÇİN ALMANYA'DAN GELMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkanı Tahir Aksu ile iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul’a gitti.

İstanbul’daki görüşmenin ardından Türkiye ile İtalya arasında oynanan Uluslar Ligi A Grubu maçını izlemek için Bursa’ya geçen 37 yaşındaki Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İsmail Ağırbaş

GENÇ İŞ İNSANI KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Ağırbaş’ın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ağırbaş’ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (ANKA)