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Montella İtalya maçının taktiğini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella İtalya maçına kısa bir süre kala mücadelenin taktiğini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella İtalya maçının taktiğini açıkladı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yeniden milli takım kadrosuna katılan Orkun Kökçü'nün önemine dikkat çekerken, Fransa maçında ortaya konan mücadele ruhunun devam etmesi gerektiğini söyledi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Montella, yoğun fikstürde kadro derinliğinin büyük önem taşıdığını belirterek Orkun Kökçü'nün yeniden takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Orkun Kökçü'nün bugün bizimle başlaması önemliydi. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum."

FRANSA MAÇINI ÖRNEK GÖSTERDİ

İtalya karşısında da aynı mücadele anlayışını görmek istediğini belirten Montella, takım ruhunun belirleyici olacağını vurguladı.

Montella açıklamasında,

"Fransa maçındaki takım ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Takım olarak o maçta yaptıklarımızı yapmalıyız. Birkaç değişiklik yaptık ama aynı şekilde devam etmeliyiz."
ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Vincenzo Montella
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