AKP'ye topuklayınca hakkındaki soruşturma ne oldu? Bürokrasinin Çerçioğlu çaresizliği ortaya çıktı

Gazeteci Tolga Şardan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılım sürecinin ardından hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının ilerlemediğine ilişkin dikkat çekici iddiaları köşesine taşıdı. Şardan, İçişleri Bakanlığı ile savcılık arasındaki yazışmalarda tarih çelişkileri bulunduğunu ve görevlendirilen müfettişlerin aylar geçmesine rağmen Aydın’da inceleme yapmadığını belirtti.

Şardan, T24'teki köşe yazısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçiş sürecini ve bu geçişin ardından hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının nasıl sekteye uğratıldığını çarpıcı iddialarla kaleme aldı.

Şardan’ın yazısından öne çıkan başlıklar ve detaylar şöyle:

2025 yılının ilk aylarında, Aydın’da yaşayan Haldun Haşmet Aysan, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2017–2024 yılları arasındaki 8 ayrı altyapı ve üstyapı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 8,5 milyar lira bedelli ihaleleri kapsayan bu dosyada, o dönem henüz CHP'li olan Özlem Çerçioğlu ile birlikte belediye bürokratları ve firma sahipleri de şüpheli olarak yer aldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma açabilmek için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 17 Temmuz 2025 tarihinde soruşturma izni talep etti.

AKP ROZETİYLE GELEN SESSİZLİK

Soruşturma izni yazışmaları sürerken dikkat çekici bir siyasi gelişme yaşandı:

"Topuklu Efe" lakaplı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025’te AKP’nin 24. Kuruluş Yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla iktidar partisine katıldı.

Bu geçişin ardından Ankara’dan ses çıkmaması üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım 2025’te İçişleri Bakanlığı’na bir hatırlatma yazısı daha yazarak dosyanın akıbetini sordu. Bakanlık ise bu talebe ancak aylar sonra, dosyanın Mülkiye Teftiş Kurulu’na gönderildiğini belirterek yanıt verdi.

RESMİ EVRAKLARDA TARİH HATASI

Şardan, İçişleri Bakanlığı ile savcılık arasındaki yazışmalarda çok çarpıcı bir detaya dikkat çekti:

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinden 3 gün önce (11 Ağustos 2025) müfettiş görevlendirme onayını verdiği ortaya çıktı.

Mülkiye Teftiş Kurulu’nun 10 Nisan 2026 tarihli resmi yazısında ise bakanlık onayının "11.08.2026" (henüz yaşanmamış bir tarih) olarak yazıldığı görüldü.

"MÜFETTİŞLER AYDIN'A UĞRAMADI"

Yazıda, dosyanın adeta sümen altı edildiği vurgulanırken, bakanlık onayının üzerinden aylar geçmesine rağmen görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin henüz Aydın’a giderek bir inceleme yapmadığı belirtildi.

Suç duyurusunda bulunan Haldun Haşmet Aysan da müfettişlerin kente uğramadığını doğruladı.

Şardan, yazısını "Şimdi Çerçioğlu'yla ilgili süreç sınavında sıra, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'de. Gereğini mi yapacak? Yoksa 'bırakın saçlar dağınık kalsın' misali sessizliğe devam mı edecek?" sorusuyla noktaladı.