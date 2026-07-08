AKP'li yöneticinin oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı! İddianame kabul edildi, hakim karşısına çıkacak

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanacak AKP'li Kamil Kağan Ertürk hakkındaki iddianame kabul edilerek dava açıldı. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesine işaret eden delilleri gerekçe göstererek tutukluluğun sürmesine hükmetti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kamil Kağan Ertürk hakkında hazırlanan iddianame, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece Ertürk, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Zeybek Habere göre, mahkemenin 16 Haziran 2026 tarihli tensip kararında, dosyada yer alan arama ve el koyma tutanakları, uzmanlık raporu ile diğer deliller birlikte değerlendirildi. Bu inceleme sonucunda sanık hakkında kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut deliller bulunduğu kanaatine varan mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli olmayacağını belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda ayrıca sanığın sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması, dosyada tanık olarak yer alan G.K.'nin dinlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve tutukluluk durumunun temmuz ile ağustos aylarında yeniden gözden geçirilmesi yönünde ara kararlar alındı. Mahkeme, iddianamenin sanığa tebliğ edilmesini, savunma ile delil sunma haklarının hatırlatılmasını da karara bağladı.

İLK DURUŞMA AĞUSTOSTA

Soruşturma kapsamında 13 Mart 2026'da gözaltına alınan Kamil Kağan Ertürk, bir gün sonra tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Davaya ilişkin ilk duruşma ise 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00'de Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

Tutuklu sanık Kamil Kağan Ertürk'ün babası Mustafa Ertürk, AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ertürk ayrıca Kuyucak eski Belediye Başkanı Metin Ertürk ile AKP Nazilli eski İlçe Başkanı Ali Ertürk'ün yeğeni olarak da biliniyor.