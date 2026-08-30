AKP'li vekile taraftarlardan ıslıklı protesto! El hareketi tepki çekti: İl başkanı açıklama yaptı

Batman Petrolspor-Sivasspor maçı öncesi tribünleri selamlama yürüyüşü yapan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na taraftarlardan ıslıklı protesto yapıldığı görüldü.

EL HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Protestoların ardından Nasıroğlu’nun tribünlere bakmadan yaptığı el hareketi ise dikkat çekti.

İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

ASO Pres tarafından yayılan görüntülerin gazeteci Metin Yoksu tarafından da paylaşılmasının ardından AKP Batman Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Şahin tarafından açıklama geldi. Taraftarların vekili değil ısınma hareketi yapan rakip takımı ıslıkladığını savunan Şahin, taraftarların vekili bağrına bastığını; bunun da paylaştığı videoda yer alan görüntülerden belli olduğunu öne sürdü:

"Sayın Yoksu; videoyu gerçek kadrajdan ve yakından izlemenizi tavsiye ederim. Yapılan ıslıklama ve yuhalamaların o bölgede ısınma hareketleri yapan rakip takım futbolcularına olduğunu farketmemek için kör olmak gerekiyor. Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu ünvanının hakkını vererek tamamen kendini milletine ve memleketine adamış Batman sevdalısı bir “vekildir.” Videoda da açıkça görüldüğü gibi taraftarlar Ferhat Ağabeylerini bağırlarına basmışlardır. Etkileşim uğruna görüntülerin işine gelen kısmını değil gerçeğin tamamını paylaşmaktır gazetecilik. @fnasiroglu"