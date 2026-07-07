AKP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, 5 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında ikamet ettiği evine girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Çetinkaya saldırıyı yara almadan atlatmayı başardı. Ancak olay esnasında babasının yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya, saldırganla yaşanan arbede sonucunda yaralandı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.

AKP'DEN KINAMA

Olayla ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haydarlı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı kabul edilemez. Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür saldırılar sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancımız tamdır. İl Başkanlığı olarak; birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.