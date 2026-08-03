AKP'den şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenleme: Bu hafta komisyonda görüşülecek!
AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM'de yaptığı açıklamada şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malulleri ile 15 Temmuz gazilerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta komisyonda görüşüleceğini duyurdu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül TBMM'de açıklama yaptı.
Gül, "Şehit ailelerine, gazilere, vazife ve harp malullerine, 15 Temmuz gazilerine ve malul sayılmayanlara yönelik sorunlarını bu çalışma ile çözüyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu millete emanettir." ifadelerini kullandı.
Açıklanan düzenlemeler kapsamında:
- Terörle mücadele sırasında ateşli silahla yaralanmasına rağmen malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilecek ve bu kişiler gazilik aylığı ile sosyal haklardan yararlanabilecek.
- Gaziler için evde bakım ücretine ilişkin yeni bir düzenleme yapılacak.
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü sayılan askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan aylıklar artırılacak.
- Şehitlerin anne ve babalarına yönelik asgari gelir güvencesi getirilmesine ilişkin bir karar alınmadığı belirtildi.
Kanun teklifinin ayrıntılarının, TBMM komisyon sürecinde netleşmesi bekleniyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi