Halk TV Türkiye AKP'den şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenleme: Bu hafta komisyonda görüşülecek!

AKP'den şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenleme: Bu hafta komisyonda görüşülecek! AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM'de yaptığı açıklamada şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malulleri ile 15 Temmuz gazilerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta komisyonda görüşüleceğini duyurdu.