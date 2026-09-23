AKP'den kanun teklifi: Mart ayına yeni resmi tatil günü geliyor

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren yeni resmi tatil düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 21 Mart'ta kutlanan Nevruz bayramının resmi tatil ilan edilmesine yönelik kanun teklifinde hazırlıkların tamamlandığı ve düzenlemenin yeni yasama döneminde TBMM gündemine taşınmasının planlandığı bildirildi.

Meclis'in ekim ayında çalışmalarına başlamasıyla birlikte teklifin gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde Nevruz, Türkiye'nin resmi tatil takvimine dahil edilen yeni gün olacak.

21 MART NEVRUZ RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Şu an için 21 Mart resmi tatil değil. Sözcü'deki habere göre AKP'nin hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, 21 Mart'ın Nevruz Günü adıyla resmi tatil kapsamına alınması planlanıyor.

Söz konusu hazırlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl parti kurmaylarına verdiği talimatın ardından başlatıldığı aktarılıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da daha önce yaptığı açıklamada çalışmanın son aşamaya geldiğini ve düzenlemenin Meclis gündemine taşınacağını belirtmişti.

TBMM'de ise 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesini amaçlayan ayrı bir kanun teklifi de bulunuyor. Mart 2026'da Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif halen komisyonda bulunuyor.

TEKLİF EKİM AYINDA MECLİS'E GELECEK

AKP'nin hazırladığı düzenlemenin TBMM'nin yeni yasama yılıyla birlikte Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacak. Böylece 21 Mart tarihi resmi tatiller arasına eklenecek.

Ancak teklifin Meclis'e sunulması, düzenlemenin otomatik olarak yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul aşamalarından geçerek kabul edilmesi ve ardından yürürlüğe girmesi gerekiyor.

RESMİ TATİL SÜRESİ 16,5 GÜNE ÇIKACAK

Türkiye'de mevcut uygulamada yıl içerisinde sabit tarihli resmi tatillerin yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri de bulunuyor.

Mevcut hesaplamaya göre toplam resmi tatil süresi 15,5 gün olarak uygulanıyor.

21 Mart'ın da resmi tatil kapsamına alınmasıyla birlikte bu sürenin 16,5 güne yükselmesi bekleniyor.

Böylece Nevruz, resmi tatil takviminde yer alan yeni gün olacak.

TÜRKİYE'NİN RESMİ TATİL TAKVİMİNE YENİ GÜN EKLENEBİLİR

Teklifin kabul edilmesi halinde Türkiye'deki resmi tatil takviminde önemli bir değişiklik yapılmış olacak. 21 Mart, diğer resmi bayram ve tatillerin yanında yeni bir tatil günü olarak yer alacak.

AKP'nin hazırladığı teklifin yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenirken, gözler şimdi ekim ayında başlayacak TBMM çalışmalarına çevrildi.