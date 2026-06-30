Milliler yapamadı: Tüm ülkede resmi tatil ilan etti

Futbol tarihine geçecek dev bir sürprize imza atan Paraguay, Dünya Kupası'nda Almanya'yı saf dışı bırakmasının ardından ülke genelinde bayram havasına büründü.

Bu coşku öylesine büyük boyutlara ulaştı ki Devlet Başkanı Santiago Pena, doğrudan resmi bir kararla devreye girdi ve sıra dışı bir adım attı.

ABD'DE YAZILAN DESTAN

ABD'nin Boston kentinde oynanan son 32 turu mücadelesinde Paraguay, normal süre ve uzatma dakikalarının ardından 1-1 berabere kaldığı Almanya'yı seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup etti. Julio Enciso'nun 42. dakikada attığı golle öne geçen Paraguay, Kai Havertz'in 54. dakikadaki golüyle beraberliğe izin verse de penaltılarda soğukkanlılığını koruyarak tarihi bir zafere imza attı. Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltılardan elenmesi, bu galibiyetin önemini daha da büyüttü.

PENA'DAN SÜRPRİZ HAMLE: 30 HAZİRAN RESMİ TATİL OLDU

Tarihi galibiyetin ardından sokaklara dökülen Paraguaylıların coşkusu, ülkenin en üst makamından da resmi bir karşılık buldu. Devlet Başkanı Santiago Pena, 30 Haziran'ı bütün ülkede resmi tatil ilan etti.

KÜÇÜK ÜLKEDEN BÜYÜK BAŞARI

Paraguay'ın bu performansı, futbol gücü açısından sıkça göz ardı edilen bir ülkenin dünya devlerinden birini saf dışı bırakabileceğinin çarpıcı bir kanıtı oldu. Grup aşamasını Türkiye'nin de yer aldığı zorlu bir grupta üçüncü sırada tamamlayan Paraguay, bu mütevazı başlangıcın ardından beklenmedik bir yükselişe geçti.

SIRADAKİ DURAK: FRANSA YA DA İSVEÇ

Tarihi başarının ardından Paraguay'ın gözü artık bir sonraki tura çevrildi. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Bu eşleşmenin sonucu ne olursa olsun Paraguay, Dünya Kupası'nda bu denli ileri bir aşamaya ulaşarak ülke tarihinde unutulmaz bir sayfa açtı.