AKP'den bugün yine seçim açıklaması geldi

İBB seçimlerinde 'Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu' sözleri ile hafızalara kazınan AKP'li Ali İhsan Yavuz, dün yaptığı 'Erdoğan'ın adaylığı için bir hafta yeter' açıklamasının ardından bugün de seçim açıklaması yaptı.

Yavuz, bugün yaptığı açıklamada "Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz" dedi.

BUGÜN DE SEÇİM AÇIKLAMASI YAPTI

'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Eskişehir'de konuşan Ali İhsan Yavuz, kendisine en çok 'Seçim ne zaman olacak?' diye sorulduğunu söyledi. Partinin şu anda aldığı bir seçim kararı olmadığını kaydeden Yavuz, partinin genel başkanında teşkilat mensubuna kadar herkesin çalışmaya devam ettiğini ve bunun da 2028'e kadar devam edeceğini kaydetti.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI NE OLACAK?" 3 YOLU ANLATTI

Yavuz, seçimlerin zamanında yapılacağını, önlerinde 3 yol olduğunu söyledi.

"Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki ‘Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak.’ Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs.

Hiç kimsenin, ne YSK'nin ne Meclis'in ne başkasının bir karar alması gerekmiyor ama seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın 3 yolu var. Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki, milletvekillerimiz de burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz.

Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz."

"SENEYE SEÇİM YOK"

Yavuz, çokça dillendirilen '2027'de seçim var' ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz. Nasıl karar alınmasını beklediğimizi de söyledim"

YENİ ANAYASA İÇİN: FIRSATINI BULDUĞUMUZ ANDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Yavuz, AKP olarak fırsatın bulunduğu anda yeni anayasa değişikliğine gidileceğini ifade ederken buna neden olarak muhtarlık seçim tarihini dahi değiştiremedikleri örneğini verdi.

"Fırsatı bulduğumuz anda, yani anayasayı değiştirme imkanının oluştuğunu gördüğümüz anda bir anayasa değişikliği olacak. Bazen böyle konuşurken de bana soruyorlar. Niye yeni bir anayasa? Çok şey anlatılır, bu da ayrı bir konuşma konusu. Yani hiç olmazsa bir 10 madde saymamız gerekir ama ben o kadar vaktinizi almayacağım. Niye biliyor musunuz?

Bakınız, biz muhtarlık seçimlerini değiştirmek istedik. Biliyorsunuz, yani tarihini. Dedik ki, ‘Bu belediye seçimleriyle aynı gün olması halinde bu seçmen taşımalar, yer değiştirmeler, onlara da yazık, ona da yazık. Yani olmuyor bu iş, muhtarlık seçimleri belediye başkanı seçiminden ayrılsın.

Diyelim ki araya 6 aylık süre koyalım ama bunu yapamadık. Niye? Çünkü anayasal engel var. Yani görüyorsunuz, bunu bile yapamıyoruz. Meclis kanun çıkararak yapmaya çalışsa, yapamıyor bunu. Hükümet bir karar alıp yapmaya çalışsa yapamıyor. Ya bunu bile yapamadığınız bir anayasal sistem konuşuyorsunuz. Kaldı ki hiçbir şey yapmasanız, darbecilerin yaptığı bir anayasa yerine millet bir anayasa yapsın diye bu anayasayı değiştirmek yine şarttır ve elzemdir. Bu hevesimiz devam ediyor. (DHA)