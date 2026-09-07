Ailesinin geçimi derdindeydi: 5 çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da umumi tuvaletteki elektrik arızasını gidermeye çalışan 36 yaşındaki 5 çocuk babası işçi İsmail Ayaz, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Her yaş gruptan insanın yaşam mücadelesinde hayatını kaybettiği bu düzen içerisinde işçi ölümleri durmak bilmezken, alınmayan önlemler ve işçi güvenliği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Yaşamını yitiren emekçi İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi.

ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE EDERKEN AKIMA KAPILDI

Olay, dün 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi İsmail Ayaz, umumi tuvaletteki su kuyusunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale etmek istedi.

Kuyudaki elektrik kablosuna dokunan Ayaz, bu sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen emekçi İsmail Ayaz, ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ÇOCUK BABSI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan 5 çocuk babası emekçi adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

5 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI ESNAF YAŞANANLARI ANLATTI: BURADA İKİ DEFA KALBİ DURDU

Çevrede esnaflık yapan Fatih Karacif, yaşanan acı olayı şu sözlerle aktardı:

"Maalesef ölümle sonuçlanan bir olay oldu. 5 çocuk babasıydı. Tanıdığımız bir insandı. Su kuyusunda çıkan bir arıza nedeniyle elektriği kapatmadan arızayı yapmak istiyor. Elindeki demiri uzattığı anda elektrik akımına kapılarak çarpılıyor ve kalbi duruyor. Ambulans, sağlık ve polis ekipleri geldi. Burada iki defa kalbi durdu. Müdahale ettiler ama hastanede vefat ettiğini duyduk. Allah ailesine sabır ihsan eylesin" (DHA)