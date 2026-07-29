Aile hekimlerini de vatandaşı da etkileyen karar Danıştay'a takıldı

10 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin bazı maddeleri hakkında Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), kararın hem aile hekimlerinin hakları hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi açısından önemli olduğunu açıkladı.

AİLE HEKİMLERİNİ DE VATANDAŞI DA ETKİLEYEN KARAR DANIŞTAY'A TAKILDI

İSTAHED'in açıklamasına göre Danıştay 2. Dairesi, sivil toplum kuruluşlarının açtığı davaları değerlendirerek hekimlerin tepki gösterdiği birçok düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Dernek, kararın birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu düzenlemeler arasında, aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının kusuru bulunmamasına rağmen son 12 ayda sağlık merkezine başvurmayan hastalar gerekçe gösterilerek ödeme katsayısının düşürülmesi yer aldı.

Ayrıca, "daha sık sağlık hizmeti sunumu gerektiren grup için süreyi Bakanlık belirler" ifadesi, objektif kriterlere dayanmadığı belirtilen memnuniyet puanı uygulaması, akılcı ilaç kullanım oranlarına ilişkin kriterler ile Entegre Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanan "96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet" şartı da yürütmesi durdurulan hükümler arasında bulundu.

"HUKUK DEVLETİ VE KAMU YARARININ GEREĞİ"

İSTAHED Yönetim Kurulu, hekimlerin kendi kontrolleri dışında gelişen nedenlerden sorumlu tutulmasının ve mesleki özerkliklerinin zedelenmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Dernek, Danıştay'ın gerekçeli kararının UYAP'a yüklenmesinin ardından ayrıntılı hukuki değerlendirme yapacaklarını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

İSTAHED, yürütmesi durdurulan maddelerin 6 Ağustos 2025'te küçük değişikliklerle yeniden Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Dernek, söz konusu yeni düzenlemeye karşı da yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açtıklarını duyurdu.