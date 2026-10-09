Ahbap soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner cezaevinden çıktı. Sözcü'nün kamuoyuna duyurduğu bilgiye göre, 16 Temmuz tarihinde cezaevine gönderilen Güner, yaklaşık üç ay sonra tahliye edildi.

Soruşturma dosyasında Güner’e, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmişti.

SAVUNMASINDA PARASAL İLİŞKİNİN AYRINTILARINI ANLATTI

Ece Güner, tutukluluk sürecinde yaptığı açıklamalarda yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Dosyaya yansıyan para hareketlerine açıklık getiren Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek herhangi bir bağının bulunmadığını savundu. Güner, soruşturmaya konu edilen para transferlerinin ise taraflar arasındaki kişisel borç ilişkisinden kaynaklandığını belirtti.

ECE GÜNER KİMDİR

Soruşturmayla gündeme gelen Ece Güner, 1969 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını Fransa’da geçiren Güner, lisans düzeyindeki hukuk öğrenimini Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris bünyesinde gördü.

Güncel adıyla Paris-Panthéon-Assas Üniversitesi olarak bilinen kurumdan 1992 yılında mezuniyetini alan Güner, bu tarihten itibaren avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Kesin doğum tarihi bilgisi bulunmayan Güner, 2026 yılı itibarıyla 56 veya 57 yaşındadır.