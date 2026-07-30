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Halk TV Türkiye Ağaca çarpan araba ikiye ayrıldı: Şoför hastaneye kaldırıldı

Ağaca çarpan araba ikiye ayrıldı: Şoför hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ulaşım kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

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Ağaca çarpan araba ikiye ayrıldı: Şoför hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi mevkiinde, Adapazarı-Karasu çevre yolunda trafik kazası meydana geldi. A.İ.Ç. yönetimindeki 54 ABF 642 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

KAZA ANI VE ÇARPMANIN ŞİDDETİ

Çarpmanın etkisiyle araç iki parçaya ayrıldı. Otomobilin bir bölümü ağaca saplanırken, diğer yarısı yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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ULAŞIMDA KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Sakarya
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