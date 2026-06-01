Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Adıyaman'da bariyere giren genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da bariyere giren genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Emrah Can Karadana hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Adıyaman'da bariyere giren genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'nci kilometresinde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, Emrah Can Karadana'nın kullandığı 46 ANB 112 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp savruldu.

18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karadana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

CENAZE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemenin ardından Emrah Can Karadana'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Karadana'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Cami'nde cenaze namazı kılınan Karadana, dualarla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Motosiklet Adıyaman
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro