Adana'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren katile 25 yıl hapis

Adana'da Kasım 2024'te bir kafede tartıştığı Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.E. hakim karşısına çıktı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 23 yaşındaki zanlı, bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

SURİYE UYRUKLU GENCİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek; olay yerine ilişkin görüntüler incelendiğinde, sanığın Sümer Mahallesi'ndeki kafede tartışma yaşadığı 20 yaşındaki Mahmoud Rahmani'yi 5 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.E., önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek olay günü dini nikahlı eşi Ö.E. ve ortak arkadaşları M.N. ile kafeye gittiklerini söyledi.

"BIÇAĞI HEDEF GÖZETMEDEN SALLADIM, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Kafede çıkan tartışma neticesinde Ö.E.'nin farklı bir masaya oturduğunu belirten E.E., savunmasına şöyle devam etti:

"Kafede çıkan tartışma sonrası M.N. ile olay yerine yakın bir parkta alkol aldık. Tanımadığım bir kişi yanımıza gelerek 'Yengeye sarkıntılık yapan kişiler var.' dedi. Tekrar kafeye gittiğimde bir kişi bana ters bakıyordu. Bu kişinin yanına yaklaşıp 'Eşimi sen mi taciz ettin?' dediğimde kavga çıktı. Maktul kafama sert bir cisimle vurdu ve elini aniden beline doğru götürdü. Ben de panik yaptım. Elimdeki bıçağı maktule doğru hedef gözetmeden salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Suriye uyruklu maktul Mahmoud Rahmani'nin müşteki annesi Hasnaa ve babası Khaled Rahmani ise tercüman aracılığıyla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

14 Kasım 2024'te Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde E.E., kafede tartıştığı Mahmoud Rahmani'yi ekmek bıçağıyla öldürmüştü. Olay günü gözaltına alınan E.E., 15 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (AA)