Adana’da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir telefon tamir dükkanında işlem gören cihazın bataryası, saniyeler içinde alev alarak patladı.

TAMİR SIRASINDA DUMANLAR YÜKSELDİ

İşletme sahibi Ersan Sert, müşterisine ait bir cep telefonunu tamir ettiği sırada cihazdan aniden dumanlar yükselmeye başladığını fark etti. Kısa süre sonra da batarya patladı.

SOĞUKKANLI MÜDAHALE FACIAYI ÖNLEDİ

Telefonun bir anda alev topuna dönmesiyle iş yerinde panik havası oluştu. Çevresindeki eşyaların tutuşmasını engellemek isteyen Ersan Sert, yanmaya devam eden cihazı dükkanın dışına fırlattı.

Sert’in bu hızlı refleksi, yangının büyümesini ve olası bir yaralanmayı engelledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşlarda kısa süreli korku yaratan olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayı anlatan Sert, "Tamir sırasında bir anda patladı ve dumanlar çıkmaya başladı. Yangın çıkmaması için hemen dışarı attım" ifadelerini kullandı. (DHA)