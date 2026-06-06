Adalet Bakanlığı’nda yeni birim kuruldu: Alo Adalet hattı vatandaşa yanıt verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni daireyi ve vatandaş irtibat hattını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, adalet hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla yeni bir yapısal adım attıklarını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI’NDA YENİ BİRİM KURULDU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, kurulan yeni daire başkanlığı, vatandaşların adalet hizmetlerine çok daha kolay bir şekilde erişmesini amaçlayan "Alo Adalet Hattı" projesinin de en önemli hazırlık aşamalarından birini oluşturuyor.

ALO ADALET HATTI VATANDAŞA YANIT VERECEK

Akın Gürlek hizmete başlayan yeni daire başkanlığı altındaki Alo Adalet Hattı'nın vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt vereceğini söyleyerek şunları paylaştı:

"Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir.

Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir: Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."