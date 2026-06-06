Bahçeli Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi ile görüşmesinde sürecin 7 maddelik kod yasası konuşulmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmenin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. AKP kulislerinden sızan iddiaya göre, İmralı sürecinde hazırlanan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "kök yasa" olarak tanımladığı 7 maddelik "kod yasa" taslağı görüşmede masaya yatırıldı.

BAHÇELİ AKIN GÜRLEK VE MUSTAFA ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, İmralı sürecinde hukuki altyapıyı oluşturmak amacıyla 7 maddelik bir taslak üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi. Hazırlanan çerçeve yasa taslağı, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıda ele alınarak Bahçeli’ye sunuldu.

Gelişmelerin arka planında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 5 Mayıs’taki grup toplantısında Abdullah Öcalan için yaptığı “barış süreci koordinatörlüğü” önerisi yer alıyor. Bu önerinin ardından, bayram öncesinde devlet yetkilileri ile Öcalan arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu görüşmede Öcalan'ın, süreç için özel bir yasal çerçeve oluşturulması gerektiğini belirttiği, Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin durumuna dair kararların “ortak mutabakatla” alınmasını ve yasal düzenlemeler aşamasında TBMM’nin devreye girmesini talep ettiği aktarıldı.

SÜRECİN 7 MADDELİK KOD YASASI MASADA

Yapılan görüşmeler sonucunda, 7 maddeden oluşan bir kod yasanın Meclis gündemine getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

DEM Partili yetkililerden edinilen bilgilere göre, taslakta yer alan maddelerden biri, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından örgüt üyelerine yönelik soruşturma ve kovuşturma gibi yasal süreçlerin sonlandırılmasını içeriyor. Taslakta ayrıca Öcalan’ın İmralı’daki statüsüne ilişkin yeni hukuki düzenlemeler ile kayyum uygulamalarına yönelik değişikliklerin de maddeler arasında yer aldığı belirtiliyor. Yasal çalışmalar için Meclis tatile girmeden adım atılması beklenirken, AKP’li kaynaklar sürecin belirlenen yol haritası ve takvime göre ilerleyeceğini ifade ediyor.

Abdullah Öcalan tarafından “kök yasa” olarak adlandırılan; geçmişte “kod yasa”, “çerçeve yasa”, “barış yasası” ve “geçici yasa” olarak da nitelendirilen düzenlemenin, süreçte bir "köprü" görevi görmesi hedefleniyor. Taslak kapsamında şu unsurların öngörüldüğü belirtiliyor:

PKK’ya özgü olarak “kendini fesheden, silah bırakan örgüt” tanımının yapılması,

Kendini feshetmiş örgüt üyeleri ile örgütle iltisaklı ve irtibatlı kişilerin hukuki durumlarının netleştirilmesi,

Öcalan’ın bu süreçte müzakereleri yürütebilmesi için gerekli statü ve yasal koşulların zeminini hazırlayacak hükümlerin oluşturulması.

Söz konusu düzenlemenin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) değişiklikler ile infaz düzenlemelerine esas teşkil etmesi planlanırken, mevcut aşamada "umut hakkı"na yönelik bir düzenlemenin ise masada yer almadığı değerlendiriliyor.