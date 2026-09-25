Açılışta büyük saygısızlık: AKP'liler koltuk yarışına girerken gaziler ayakta kaldı

Kocaeli Gebze Millet Bahçesi'nde inşa edilen Gebze Şehit ve Gazi Evi'nin açılışı büyük bir tartışmaya sahne oldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AKP'li isimlerin de katıldığı törende, gazilerin ayakta kaldığı görüldü.

GAZİ VE ŞEHİT EVİ AÇILIŞINDA BÜYÜK AYIP

Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Gebze Şehit ve Gazi Evi törenle açıldı.

Açılışa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şube Başkanı Salih Türk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda davetli ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

GAZİLER AYAKTA KALDI

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre; AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak başta olmak üzere bazı yöre derneklerinin başkanları protokolde yer kapma yarışına girerken gazilerin ayakta kalması tepki çekti.