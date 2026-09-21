Gaziler Günü'nde Gazi'ye "Masadan kalk" dediler iddiası

İstanbul Başakşehir'de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen resmi programda bir gazinin protokol masasından kaldırıldığı bildirildi. Başakşehir Kaymakamlığı’nın Bahçeşehir’de organize ettiği Gaziler Günü kahvaltı buluşmasında, Gazi Orhan Karakaya bürokratik engellemeye maruz kaldı.

KAYMAKAM DAVET ETTİ VAKIF MÜDÜRÜ "KALK" DEDİ

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gazi Orhan Karakaya, kahvaltı alanında doğrudan Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından masaya davet edildiğini belirtti. Karakaya, masada bulunduğu sırada yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"Ben masada otururken Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu yanıma gelip kulağıma eğilerek 'kalk masadan başka bir yere otur' dedi. Ben de kahvaltıyı terk ettim."

"BU YAKLAŞIMI KABUL ETMİYORUM"

Müdürün müdahalesinin ardından salonu terk eden Karakaya, diğer gazilere ve kaymakamlığa yönelik bir saygısızlık oluşmaması adına kahvaltı bitene kadar dışarıda beklediğini kaydetti. Protokolün çıkışını ve Gaziler Günü yürüyüşünü bina dışında bekleyen Karakaya, maruz kaldığı muameleye tepki göstererek, "Bu kırıcı ve incitici yaklaşımı davranışı asla kabul etmiyorum" dedi.

KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ: GEREĞİ YAPILACAK

Yaşanan olayın ardından Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’nin Gazi Orhan Karakaya ile doğrudan iletişime geçtiği öğrenildi. Kaymakam Öneği’nin, vakıf müdürünün tutumuyla ilgili olarak “gereğinin yapılacağını” Karakaya’ya ilettiği belirtildi.