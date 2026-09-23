Ablukaya rağmen MEB'e yürüdüler: Önlüğünü yere attı, 'Eğitim ciddi iştir, bakan ciddiyetsizdir'

Manisa Turgutlu’da yaşanan okul saldırısını protesto etmek ve “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” istemini Meclis'e taşımak isteyen Eğitim-İş sendikası, polisin engelleme girişimine rağmen barikatları kaldırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürüdü.

Öğretmenlerin “7 bakan bir oldu çocukları koruyamadı” ile “İmza çok, tedbir yok” yazan dövizlerle katıldığı eylemde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırıp önlüğünü yere attı. Özbay, "Eğitim ciddi bir iştir, Millî Eğitim Bakanlığı ve bakan ciddiyetsizdir." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de Bakan Tekin'e "1200 gündür ne iş yapıyorsun? Çocuklarımız neden öldürülüyor?" sorularını yöneltti.

"BİLİNMELİDİR Kİ; BARİKATLAR OKULLARI SUÇ MAHALLİNE ÇEVİRENLERE KURULMADIKÇA BU ÜLKENİN OKULLARI GÜVENLİ OLAMAZ"

Manisa Turgutlu’daki okul saldırısının ardından Eğitim-İş, can güvenliğini savunmak amacıyla saat 17.30’da sendika genel merkezinden TBMM’ye yürüyüş planladı. Yürüyüş öncesinde genel merkezin önü polis ablukasına alındı.

Yapılan polis ablukasına tepki gösteren sendika yönetimi, "Okullarımızı şiddet sarmalından korumaktan aciz olanlar, yaşam hakkını ve meslek onurunu savunan eğitim emekçilerinin karşısına barikat örmektedir. Bilinmelidir ki; barikatlar okulları suç mahalline çevirenlere kurulmadıkça bu ülkenin okulları güvenli olamaz. Hiçbir engel, can güvenliği talebimizin önüne geçemez" ifadelerini kullandı. Tüm baskılara rağmen Meclis’e yürüme iradesini koruyan sendikada Eğitim-İş MYK üyeleri polis ile müzakere yürüttü ve Bakanlık önündeki barikatların kaldırılması şartıyla eylemi MEB önüne taşıdı.

"İMZA ÇOK, TEDBİR YOK" DÖVİZLERİYLE YÜRÜDÜLER

Sendikanın şartının kabul edilmesiyle başlayan yürüyüşe ve basın açıklamasına Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), YENİ Parti Ankara İl Yöneticileri ve Öğrenci Sendikası destek verdi.

Öğretmenler yürüyüş boyunca "Çocuklarımız geleceğimiz, sizlere teslim etmeyeceğiz" sloganları attı. Kortejin en önünde "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa" pankartı açılırken, eylemciler ellerinde "Yeter artık", "İmza çok, tedbir yok" ve "7 bakan bir oldu çocukları koruyamadı" yazılı dövizler taşıdı.

"OKULDA GÜVENDE DEĞİLSENİZ YAŞAMIN HİÇBİR ALANINDA GÜVENDE DEĞİLSİNİZ DEMEKTİR"

MEB binası önünde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okulların şiddet sarmalına girdiğini vurgulayarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Artık en güvenli olması gereken okullarda biz ölümleri, yaralanmaları konuşuyoruz. Okul toplumun aynasıdır. Okul yalıtılmış bir ada değildir. Okulda güvende değilseniz yaşamın hiçbir alanında güvende değilsiniz demektir. Yusuf Tekin’e en büyük erdem sorumluluktur dedik. Biz Yusuf Tekin’e de tek başına sorumlu demiyoruz. Bu işin sorumlusu başta İçişleri Bakanlığı. ‘Her çocuğun başına bir polis koyamayız’ dedi. Biz zaten çocuklarımızın başında polis istemiyoruz. Eğitim emekçilerinin her birinin başına 3 tane polisi nereden buluyorsun? Hakkını arayanların karşısına bu kadar barikatı, polisi nereden buluyorsun da çocukları koruyacağın okula bulamıyorsun?"

Cumhuriyet'in haberine göre, Özbay, konuşmasının bu bölümünde Bakan Yusuf Tekin’i istifaya davet ederek üzerindeki önlüğü de yere attı.

"HİÇBİR ÇOCUK ŞİDDETİ İCAT ETMEZ"

Sözlerini sürdüren Özbay, güvenlik zafiyetine ve devlet mekanizmalarının eksikliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Birinci derece riskli görünen bölgenin önünde bir çocuk çocuklara ateş ediyor. Birinci derece riskli demişsin ya. Sonra kınayalım, 'Allah çocuklarımızı korusun.' İnşallah Allah bu ülkede sizden milleti korur. Hiçbir çocuk şiddeti icat etmez. Şiddeti dayatmalarınızdan karanlığınızdan öğrendiler. Daha okulun girişinde dahil çocuklarımızın güvenliğinin sağlanamaması İçişleri Bakanlığı'nın ciddi zaafiyeti. Mesele bir çocuğun eline silah geçene kadar devletin hangi mekanizmalarının devrede olduğudur. Mesele bir çocuk sosyal psikolojik risk altındaysa ona kimin el uzattığıdır."

"EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI VE BAKAN CİDDİYETSİZDİR"

Şiddet olaylarının arkasında iktidarın politikaları olduğunu savunan Özbay, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bugün şiddetin arkasındaki zihniyet çok net AKP iktidarının bu ülkedeki yaptırımları, yaptıkları ve yapmadıklarıdır. Eğitim ciddi bir iştir, Millî Eğitim Bakanlığı ve bakan ciddiyetsizdir. Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları derhal istifa etmelidir"

Açıklamanın ardından Özbay, daha önce yere attığı öğretmen önlüğünü yeniden alarak bakanlık binası önündeki barikatların üzerine bıraktı.

"1200 GÜNDÜR NE İŞ YAPIYORSUN? ÇOCUKLARIMIZ NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR?"

Eyleme destek veren YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de bakanlık önünde yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alarak, "1200 gündür ne iş yapıyorsun? Çocuklarımız neden öldürülüyor?" sorularını yöneltti.