ABD'de savaş uçakları havada çarpıştı!
ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı havada çarpıştı.
ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldi. Uçaklardaki dört mürettebat, fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildi.
SAVAŞ UÇAKLARI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından dört paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.
MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Gösterinin organizatörleri, ABD Donanması'na ait iki savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti. Organizatörler, çarpışan uçaklardaki dört mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, kaza nedeniyle üssün geçici olarak kapatıldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazaya ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.