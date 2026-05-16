Evin çatısına düşen uçak ortalığı savaş alanına çevirdi! Pilot ve eğitmen hayatını kaybetti

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Akron kentinde meydana gelen uçak kazası bölgede büyük paniğe neden oldu. ‘Piper PA-28’ tipi küçük bir uçak, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle hem uçakta hem de evde şiddetli yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çevrede yaşayanlar patlama sesleri duyduklarını ve ardından yoğun duman yükseldiğini anlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SEBEP TEKNİK ARIZA MI?

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilileri, yaşamını yitiren kişilerin uçağın sahibi olan pilot ile sertifikalı uçuş eğitmeni olduğunu duyurdu. Kazanın yaşandığı sırada evde bulunan kişilerin ise ekipler tarafından tahliye edildiği ve olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile NTSB ekiplerinin olay yerinde teknik inceleme başlattığı ifade edildi. İlk değerlendirmelerde uçağın kalkış sonrası teknik arıza yaşamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)