92 yaşında yanarak öldü! Cansız bedeni tarlanın ortasında bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta’nın yanmış hâlde cansız bedeni tarlada bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Toktamış mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasını sürmek amacıyla araziye gelen bir kişi, yerde hareketsiz yatan ve yanmış durumda olan bir beden fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin 92 yaşındaki Refia Usta’ya ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, ölümün nasıl gerçekleştiğini ve olayın meydana geliş şeklini belirlemek için tarlada ayrıntılı inceleme yaptı. Çevrede delil araştırması yürütülürken, olayla bağlantılı olabilecek bulgular da değerlendirmeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Refia Usta’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı. (DHA)