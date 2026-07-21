Günlerdir aranıyordu... Kayıp gazetecinin cansız bedeni yanmış halde bulundu

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İtalya'nın güneyinde günlerdir haber alınamayan spor gazetecisi Luigi "Luca" Esposito'dan acı haber geldi. 53 yaşındaki gazetecinin kömürleşmiş cansız bedeni, Salerno vilayetine bağlı Eboli yakınlarında orman yangınının etkilediği alanda bulundu.

Olay, bölgedeki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sırasında insan kalıntıları fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesinin ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, yapılan kimlik tespitinde cesedin Esposito'ya ait olduğu belirlendi.

CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Savcılığın ilk incelemelerine göre gazeteci hayatını kaybetmeden önce silahla vuruldu, ardından cesedin üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanının bulunması, soruşturmayı cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

İtalyan televizyonu Sky TG24'ün aktardığı bilgilere göre, saldırganların delilleri ortadan kaldırmak amacıyla Esposito'nun cesedini orman yangınının bulunduğu bölgeye taşıdığı düşünülüyor. Böylece ölümün yangın nedeniyle gerçekleşmiş gibi gösterilmesinin hedeflendiği belirtildi.

DELİLLER İNCELENİYOR

Soruşturmayı yürüten ekipler, cesedin bulunduğu noktanın yakınlarında Esposito'ya ait aracı da buldu. Araçta ve çevrede elde edilen deliller kriminal incelemeye alınırken, polis gazetecinin son temaslarını ve olaydan önceki hareketlerini mercek altına aldı.

Yetkililer, cinayetin faillerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.