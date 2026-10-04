91,1 kilo uyuşturucuyu canlı arı kovanlarına gizlediler! 1 ay süren takiple yakalandılar

İçişleri Bakanlığı, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde 91,1 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda soruşturmanın tamamlandığını belirten bakanlık, olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip yapıldı.

3 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında şüpheli bir TIR durdurularak detaylı arandı. Aramada, uyuşturucu maddelerin canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizlenerek sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi. TIR'da yapılan aramada 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonda görev alan polisleri, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve emeği geçenleri tebrik etti. (ANKA)