Sınır kapısında rüşvet ve dayak! Parayı veren geçti itiraz eden darbedildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin günlerdir devam eden bekleyişi gerilime dönüştü. YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır kapısında yaşanan usulsüzlük ve şiddet iddialarını gündeme taşıdı.

Tanal'ın aktardığı bilgilere göre, sınır kapısındaki 800 araçlık tır parkında ve bağlantı yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR şoförleri 48 saate varan sürelerle yol kenarlarında bekletilirken, bazı araçların usulsüz bir şekilde sırayı ihlal ederek öne geçtiği belirtildi. Şoförler, araçların öne geçirilmesi için 50 dolar karşılığında sıra satıldığını öne sürdü.

SIRAYA UYAN ŞOFÖRLERE KÜFÜR, TEHDİT VE FİZİKİ SALDIRI

Paylaşılan video kayıtlarında, gece saatlerinde Reyhanlı-Hatay güzergâhında kilometrelerce uzanan tır kuyruğu ve yaşanan kavga anları yer aldı. Görüntülerde, sırasını korumaya çalışan ve haksız geçişe tepki gösteren bir tır şoförünün kabinine yaklaşan şahısların küfürler savurduğu, kapıya tırmanarak içeri girmeye çalıştığı ve aracın dikiz aynasını kırdığı görüldü. Sıra ihlaline karşı çıkan sürücüler baskı, tehdit ve fiziki şiddetle karşı karşıya kaldıklarını, durumu kolluk kuvvetlerine bildirmelerine rağmen gerekli müdahalenin yapılmadığını ifade etti.

"SINIR KAPISINDAKİ SIRAYI KİM YÖNETİYOR?"

TIR şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti yetkililere soran Mahmut Tanal, sınır kapısındaki denetimsizliğe işaret ederek şu soruları yöneltti:

Sınır kapısındaki araç sırasını kim yönetiyor?

Hangi araç, hangi objektif kritere göre öne alınıyor?

Para karşılığı sıra satıldığı iddiası doğru mudur?

Bu konuda bugüne kadar kaç şikâyet yapılmıştır?

Tehdit ve şiddet iddialarıyla ilgili kaç adli ve idari işlem başlatılmıştır?

Kamera kayıtları incelenmiş midir?

BAKANLIKLARA VE VALİLİĞE ÇAĞRI: ŞEFFAF BİR SİSTEM KURULMALI

Devletin sınır kapısında kuralı paranın değil hukukun belirlemesi gerektiğini vurgulayan Tanal, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, Ticaret Bakanlığı ile Emniyet ve Jandarma teşkilatını göreve davet etti.

Cilvegözü'nde 24 saat esaslı denetim yapılması, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve sıra ihlali ile para karşılığı aracılık iddialarının derhal soruşturulması gerektiğini belirten Tanal, çözüm için eski online/randevulu sistem de dahil olmak üzere şeffaf, elektronik, dışarıdan müdahaleye kapalı ve her sürücünün kendi sırasını anlık takip edebileceği bir sistemin kurulmasını istedi. Tanal, şoförler yollarda günlerce beklerken parası ya da bağlantısı olanların sırayı ihlal etmesine ve sınır kapısında çeteleşme iddialarına karşı devletin seyirci kalamayacağını vurguladı.