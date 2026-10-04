86 bin yıllık mağarada bulundu! 130 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip

Çan ilçesine bağlı Bahadırlı Köyü sınırlarında bulunan İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığındaki yüzey araştırmaları sırasında keşfedildi. Paleolitik Çağ insanlarının Anadolu ile Balkanlar arasındaki olası göçlerine ışık tutması açısından önem taşıyan mağarada, 2017-2020 yılları arasında dönemsel kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

KAZININ STATÜSÜ DEĞİŞTİ

İnkaya Mağarası'ndaki kazılar, 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle sürdürülen çalışmalar, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale Valiliği ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla bu yıl da devam ediyor.

Kazıların 10'uncu sezonunda mağarada termal dronlarla yapılan çalışmalarda, yer altında devam eden kaya kütlelerinin sınırları araştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, yaklaşık 130 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir çakmaktaşı kütlesi bulunduğu belirlendi.

'MÜSRİFÇE TERK ETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ'

Prof. Dr. İsmail Özer, termal dron çalışmalarının mağaranın jeolojik yapısının anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Özer, yoğun bitki örtüsü nedeniyle kayalıkların sınırlarını belirlemeye çalıştıklarını ifade ederek, termal görüntüleme sayesinde toprağın 1-2 metre altındaki ısı farklılıklarından yararlanarak kaya kütlelerinin devamını tespit ettiklerini söyledi.

Tespit edilen kütlenin bir çakmaktaşı kaynağı olduğuna dikkat çeken Özer, bunun Paleolitik Çağ insanları açısından önemli bir hammadde kaynağı olduğunu belirtti. Mağarada yaşayan insanların, ihtiyaç duydukları çakmaktaşına doğrudan ulaşabildiğini ifade eden Özer, bu nedenle bazı taş çekirdeklerinin yalnızca tek bir çıkarım yapıldıktan sonra bırakıldığının görüldüğünü aktardı.

'JEOTERMAL KAYNAKLAR TERCİH SEBEBİ'

İnkaya Mağarası'nın dönem insanları tarafından tercih edilmesinde jeotermal kaynakların da etkili olmuş olabileceğini belirten Özer, bölgede o dönemde sıcak su kaynağının bulunmuş olabileceğini söyledi.

Özer, böyle bir kaynağın mikroorganizmaların çoğalabileceği bir ortam oluşturarak organik kalıntıların zaman içinde yok olmasına neden olmuş olabileceğini belirtti. Jeotermal etkinin, buzul dönemi insanları için daha elverişli bir mikroklima oluşturmuş olabileceğine dikkat çekti.

10'UNCU SEZONDA MONOGRAF HAZIRLIĞI

Kazı çalışmalarının 10'uncu sezonuna ulaştığını belirten Prof. Dr. Özer, önümüzdeki yıl kapsamlı bir monograf çalışması hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Çalışmada, kazının ilk yılından itibaren elde edilen bulguların yanı sıra Çanakkale'de yedi yıl boyunca yürütülen yüzey araştırmalarından elde edilen verilerin de birlikte değerlendirileceği bildirildi. (DHA)