"Ablamdan uzak dur" dedi silahlı pusuya düştü: Kaskla döve döve hastanelik ettiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde 2 Ekim Cuma günü saat 20.40 sıralarında sokak ortasında şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçıda motokurye olarak çalışan 27 yaşındaki Ahmet Yasin E., daha önce bir dönercide birlikte mesai yaptığı 26 yaşındaki Muharrem Y.'nin ablasıyla duygusal ilişki yaşamasına karşı çıktı. Ahmet Yasin E., Muharrem Y.'nin arkadaşı 37 yaşındaki Fatih M. aracılığıyla sosyal medya platformu üzerinden "Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim" yazılı bir mesaj gönderdi.

SİPARİŞE ÇIKTIĞI SIRADA PLAKASIZ MOTOSİKLETLERLE ÖNÜNÜ KESTİLER

Gönderilen mesajın ardından Muharrem Y., yanına arkadaşı Fatih M. ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişiyi daha alarak harekete geçti. Dört şüpheli, çalıştığı kebapçıdan müşteri siparişini teslim etmek üzere motosikletiyle yola çıkan Ahmet Yasin E.'yi takibe alarak önünü kesti. Olay yerine plakasız 2 motosikletle gelen şüpheliler, iddiaya göre taşıdıkları silahı göstererek motokuryeye derhal motosikletinden inmesini söyledi.

SİLAH ÇEKİP BAŞINA KASKLA VURDULAR: BURNU VE BELİ KIRILDI

Şüpheliler, motosikletinden indirdikleri Ahmet Yasin E.'nin başındaki kaskı zorla çıkardı. Kuryeye küfür ve hakaretler savuran grup, ardından tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Ahmet Yasin E., saldırganların başına kendi kaskıyla vurduğu darbelerin ardından ağır şekilde yaralandı.

Saldırının sona ermesiyle birlikte hastaneye ulaştırılan motokurye Ahmet Yasin E.'nin yapılan doktor muayenesinde; darp neticesinde burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli noktalarından da yaralar aldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen yaralı kurye, hastanedeki tedavisinin tamamlanması ve sağlık raporunun düzenlenmesinin ardından polis merkezine giderek saldırganlardan resmen şikayetçi oldu.

"SANA ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRECEĞİZ" DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Ahmet Yasin E.'nin başvurusu üzerine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kask kamerası görüntülerini incelemeye alan ve mağdur kuryenin ifadesine başvuran emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Muharrem Y. ile Fatih M.'nin kimliklerini kesinleştirdi.

Mağdur Ahmet Yasin E., polise verdiği ilk ifadesinde, saldırganlardan Muharrem Y.'nin eski iş arkadaşı olduğunu kaydetti. Olay anında Muharrem Y.'nin kendisine Fatih M.'nin selamını getirdiklerini beyan ettiğini aktaran kurye, şüphelilerin "Sana özür videosu çektireceğiz" diyerek üzerine yürüdüğünü, ardından Muharrem Y. ve beraberindeki 3 şahsın kendisini feci şekilde darbettiğini anlattı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI: 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerince gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ahmet Yasin E. ve şüpheli Muharrem Y.'nin 2'şer, diğer şüpheli Fatih M.'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu saptandı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Muharrem Y. ile Fatih M., haklarında düzenlenen "Kasten yaralama", ve "Hakaret" fezlekeleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Motokuryenin darbedildiği ve silah gösterildiği o anlar ise kask kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.