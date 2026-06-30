83 yaşındaki adam 1758 altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Dinçer K. (83), telefonla kendisini arayan ve polis ile savcı olduklarını belirten şüphelilerin yönlendirmesi üzerine harekete geçti. Dinçer K., evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını şüphelilere elden teslim etti. Yaşananların ardından Dinçer K. emniyete giderek şikayetçi oldu.

İSTANBUL VE ŞANLIURFA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 GÖZALTI

Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, olayda 'Eldenci', 'Aracı', 'Üst aracı' ve 'Atıcı' olarak görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe’nin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler bugün, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

'ORGANİZATÖR' ARANIYOR

Soruşturma dosyasında adları geçen 5 şüphelinin işlemleri sürerken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında 'Organizatör' olarak değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile 'Atıcı' konumundaki Ahmet Karatay henüz yakalanamadı. Emniyet güçlerinin bu iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. (DHA)