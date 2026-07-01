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Halk TV Türkiye 73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var

73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var

Şırnak Cizre'de 73 yaşında olmasına rağmen hala çalışan çoban M.M., arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalarak ağır yaralandı. Yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunuyor.

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73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan yaşlı çoban ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cizre-Şırnak kara yolundaki tünel girişi mevkisinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan, 73 yaşında olan ve ilerlemiş yaşına rağmen hala çalışmaya devam eden M.M., arazide uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaşlı çobanın uyuduğu alanı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var - Resim : 1

İTFAİYE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, büyük bir risk alarak alevlerin arasına girdi ve ağır yaralanan 73 yaşındaki M.M.'yi kurtarmayı başardı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı çoban, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan M.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var - Resim : 2

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İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu anız yangını kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. (DHA) (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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