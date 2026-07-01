73 yaşındaki çoban uyurken anız yangınının ortasında kaldı! Hayati tehlikesi var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arazide uyuduğu sırada çıkan anız yangınının ortasında kalan yaşlı çoban ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cizre-Şırnak kara yolundaki tünel girişi mevkisinde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan, 73 yaşında olan ve ilerlemiş yaşına rağmen hala çalışmaya devam eden M.M., arazide uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaşlı çobanın uyuduğu alanı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, büyük bir risk alarak alevlerin arasına girdi ve ağır yaralanan 73 yaşındaki M.M.'yi kurtarmayı başardı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı çoban, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan M.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu anız yangını kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. (DHA) (DHA)