Halk TV Türkiye 6 Şubat felaketinin ortasında rüşvet ve fesat ağı kurmuşlar! Aralarında kamu görevlileri de var

6 Şubat felaketinin ortasında rüşvet ve fesat ağı kurmuşlar! Aralarında kamu görevlileri de var 6 Şubat depremlerinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz yıkım ihalelerine rüşvet ve fesat karıştırıldığı belirlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 kamu görevlisinin de yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.