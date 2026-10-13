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Halk TV Türkiye 6 Şubat felaketinin ortasında rüşvet ve fesat ağı kurmuşlar! Aralarında kamu görevlileri de var

6 Şubat felaketinin ortasında rüşvet ve fesat ağı kurmuşlar! Aralarında kamu görevlileri de var

6 Şubat depremlerinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz yıkım ihalelerine rüşvet ve fesat karıştırıldığı belirlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 kamu görevlisinin de yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 Şubat felaketinin ortasında rüşvet ve fesat ağı kurmuşlar! Aralarında kamu görevlileri de var

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 6 Şubat depremleri sonrası Mart 2023 ile Ocak 2024 dönemleri arasında gerçekleştirilen enkaz yıkımlarına ilişkin yüklenici firmalar mercek altına alındı. Hazırlanan 4 ayrı soruşturma dosyası doğrultusunda, Malatya merkezli 7 ildeki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AĞIR SUÇLAMALAR: RÜŞVET, İHALEYE FESAT, KARA PARA

Yıkım işlerini üstlenen yüklenici firmalar ile bağlantılı şüpheliler; rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak (kara para aklama) suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 14 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 3 kamu görevlisinin de yer aldığı kayıtlara geçti. Mahkeme heyeti, 1 kamu görevlisi hakkında ise ev hapsi kararı verdi.

ADLİ KONTROL VE SERBEST BIRAKILANLAR

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden, içinde 1 kamu görevlisinin yer aldığı 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında 2 kamu görevlisinin bulunduğu 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından doğrudan serbest kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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