6 ilden toplandı Bafra’da yeniden hayat buldu

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE), Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel incir türlerinin genetik özelliklerini koruma altına almak amacıyla çalışma yürüttü. Enstitü, farklı illerden topladığı incir tohumlarını Samsun’un Bafra ilçesinde oluşturduğu bahçede muhafaza ediyor.

6 İLDEN İNCİR TOHUMLARI TOPLANDI

KTAE tarafından Karadeniz Bölgesi’ndeki incir türlerini ortaya çıkarmak ve genetiklerini korumak amacıyla 2018 yılında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin’de bulunan incir türlerinden tohumlar toplandı.

Toplanan tohumlar Bafra ilçesinde oluşturulan incir bahçesine dikildi. Tohumlar ilk meyvelerini vermeye başlarken, genetikleri koruma altına alınan türlerin ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

16 FARKLI GENOTİP KORUMA ALTINDA

Enstitü Müdürü İlyas Deligöz, Karadeniz Bölgesi'ndeki incirlerin seleksiyonu amacıyla Bafra'da bahçe kurduklarını belirtti. Yerel incirleri toplayarak bahçede muhafaza ettiklerini ifade eden Deligöz, "Bu yerel türlerin kaybolmasını önlemek ve bunlardan farklı seleksiyon amaçlarına göre çeşitlerini geliştirerek hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada birbirinden farklı 16 genotip bulunmaktadır. Bu genotipler Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin illerinden toplandı." dedi.

5 ÇEŞİT TESCİLE SUNULACAK

Yapılan araştırmaların ardından gelecek ay biri sofralık, biri reçellik, biri de hem sofralık hem reçellik olmak üzere 3 çeşidin tescile sunulacağını belirten Deligöz, şubat ayında ise 2 sofralık çeşidin daha tescile sunulacağını söyledi. Tescil işlemlerinin ardından fidanların üretilmesi ve üreticilere dağıtılması için çalışmalar yapılacağını ifade eden Deligöz, yerel genotiplerin korunmasının önemine dikkat çekti.

"BAZI GENOTİPLERİN KAYBOLMASINA YOL AÇIYOR"

Deligöz, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin bazı genotiplerin kaybolmasına neden olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların önemini şöyle anlattı:

"Bu tür çalışmalar önemli. Çünkü artık küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bazı genotiplerin kaybolmasına yol açıyor. Biz sadece incir değil diğer meyve çeşitlerinde, bazı sebze tohumlarında da yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kaybolmasının önüne geçmek hem de üreticilerimize ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz." (AA)