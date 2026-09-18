6 aylık hamile eşini akrabalarıyla döve döve öldürdü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 24 yaşındaki K.F.’nin 3 akrabasıyla birlikte dövdüğü 20 yaşındaki 6 aylık hamile eşi Didar Filiz, yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre olay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i feci şekilde dövdü.

20 YAŞINDAKİ DİDAR HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)