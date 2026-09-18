Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla döve döve öldürdü

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla döve döve öldürdü

Osmaniye'de 24 yaşındaki K.F.’nin 3 akrabasıyla birlikte dövdüğü 20 yaşındaki 6 aylık hamile eşi Didar Filiz, yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
6 aylık hamile eşini akrabalarıyla döve döve öldürdü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 24 yaşındaki K.F.’nin 3 akrabasıyla birlikte dövdüğü 20 yaşındaki 6 aylık hamile eşi Didar Filiz, yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre olay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i feci şekilde dövdü.

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla döve döve öldürdü - Resim : 1

Karakolda bile tehdit etti! "Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım"Karakolda bile tehdit etti! "Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım"

20 YAŞINDAKİ DİDAR HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Osmaniye Hamile Kadın Cinayetleri
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro