Halk TV Türkiye 500 bin yerli turist yetmedi: Bir tur da kruvaziyerle yurt dışından geldi

İtalyan bayraklı AIDAblu gemisi Rodos'tan Bodrum'a ulaştı. Çoğunluğu Alman olan turistler, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 253 metre uzunluğundaki AIDAblu kruvaziyer gemisi yanaştı. AIDA Cruises bünyesinde 2010 yılında denize indirilen ve Sphinx sınıfı gemiler arasında yer alan AIDAblu, Rodos'tan hareketle Bodrum Cruise Port'a ulaştı.

İtalyan bayraklı gemide çoğunluğu Alman 2 bin 377 yolcu ile 641 mürettebat bulunuyor. AIDAblu bu yıl ilk kez Bodrum'u rotasına ekledi ve sezon boyunca ilçeye toplam 5 sefer düzenleyecek.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Bodrum Cruise Port, 2026 sezonunda 119 kruvaziyer gemisiyle toplam 140 bin yolcuya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. AIDAblu'nun Bodrum'dan sonraki durağı Girit'in Kandiye Limanı olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Turizm
