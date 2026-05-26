333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e demir attı: Binlerce yolcu ve mürettebat sokakları doldurdu

Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası'nın ardından Marmaris Limanı'na yanaştı. Gemideki 3 bin 786 yolcu ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi dün Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyer gemisini ağırladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden sonra rotasını Muğla'ya çeviren 333 metrelik dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı. Gemide 3 bin 786 yolcu ve 1345 mürettebat bulunuyor.

TURİSTLER İLÇEYİ GEZDİ

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti. Gruplar halinde ilçe merkezini gezen yolcular deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

DALYAN VE KOY TURLARINA YOĞUN İLGİ

Çok sayıda turist Dalyan Kaunos gezisine ve günübirlik koy turlarına katıldı. MSC Divina'nın bir sonraki durağı İtalya'nın Napoli Limanı olacak.

(AA)

