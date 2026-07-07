5 katlı binanın merdiveni çöktü dairelerde mahsur kaldılar: Temel kazısı faciaya yol açıyordu

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Çatal Çeşme Sokak'taki bir inşaat çalışması paniğe neden oldu. İnşaatın temel kazısı yapıldığı esnada, hemen bitişikte yer alan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Meydana gelen çökmenin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdivenlerin çökmesi sonucu dairelerinde mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri itfaiye merdiveni kullanılarak evlerinden tahliye etti. Bazı sakinler ise dışarı çıkmak istemeyerek dairelerinde kalmayı tercih etti. Ekiplerin binadan giriş çıkışı sağlamak adına geçici bir merdiven yapımına başlandı. Bu sırada evinden çıkamayan bir vatandaşın pencereden sarkıttığı sepetle sokaktaki bir kişiden ekmek istemesi dikkat çekti.

"UYANDIĞIMDA MERDİVENİN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Bina sakinlerinden Kağan İnanç, "Uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık, 2-3 saattir çalışma yapılıyor. Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerden destek talep ediyoruz. İnşaat çalışması sırasında çöktü. Binada mahsur kalanlar var, itfaiye ekipleri acil işi olanları çıkarttı. Şu an içeride bekleyenler var" dedi.

İNŞAAT İŞÇİLERİNDEN GAZETECİLERE SALDIRI

Yaşananları kamuoyuna aktarmak üzere görüntü almak isteyen gazeteciler ise kazıyı yapan inşaat alanındaki çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. (DHA)