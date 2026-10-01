5 bin yıllık Hitit şehrinden çıktı: Tamı tamına 66 milyon yıllık

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Külhöyük yerleşiminde yürütülen kazı çalışmaları, Anadolu'nun kadim geçmişine dair çarpıcı bulguları gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, Hitit dönemine ait bir odada 4 bin yıllık sevgi çiçeği tohumu ile 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili tespit etti. Ortaya çıkarılan bu kalıntılar, tarih öncesi doğa olaylarından Hititlerin şifa yöntemlerine kadar uzanan geniş bir araştırma kapısını araladı.

HİTİT ODASINDA BİTKİSEL ŞİFA İZLERİ

Hitit çağına tarihlenen bir yapının odasında bulunan yuvarlak kap, araştırmacıları heyecanlandıran önemli organik kalıntılara ev sahipliği yaptı. Kaptaki tohumları inceleyen Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü arkeobotanisti Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez, örneklerin sevgi çiçeğinin bugüne kadar kayıtlara geçen en eski tohum olduğunu belirledi. Çivi yazılı tabletlerde Hititlerin bitkileri tedavi amacıyla kullandığı bilinirken, Külhöyük'teki bu keşif antik tıp uygulamalarına somut kanıt sunuyor.

Kazı heyetine liderlik eden Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin, kalıntıların Hitit eczacılığını deşifre edebileceğine dikkat çekti. Tohumların işlevini aydınlatmak için yeni bir bilimsel proje başlattıklarını duyuran Tekin, kazı alanındaki bulguları değerlendirdi.

"Henüz biz de araştırıyoruz. Kabın içinde bulundu ama ne amaçla konulduğu şu an bizim için de soru işareti. Ancak biz kazılar boyunca botanik testlerimizi yapıyoruz, birçok tohum bulduk. Bunlarla bağlantılı buluntu kontekstlerine göre de bir eşleştirme yapıyoruz. Şu an belki Hitit tıbbından da söz edebileceğiz. Bu botanik kalıntıların da bir kısmının tedavi amaçlı kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Yeni bir çalışma başlatacağız. Henüz proje gelişme aşamasında. Özellikle Hitit tıbbı ve eczacılıkla ilgili bu bitkilerin kullanılıp kullanılmadığı üzerine bu çalışma şekillenecek."

66 MİLYON YILLIK FOSİL BULUNDU

Kazı alanındaki Hitit katmanında gün yüzüne çıkarılan bir diğer buluntu ise araştırmacılara büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, yerleşim tabakasından çıkan salyangoz formundaki deniz fosilinin günümüzden 66 milyon yıl öncesine ait olduğu saptandı. Bilimsel adı Gastropoda olan bu canlının, yaklaşık 200 milyon yıl önce bölgeyi kaplayan kadim Tetis Denizi sularında yaşadığı tespit edildi.

Arkeolojik bir yerleşim alanının içinde jeolojik bir nesnenin bulunması, uzmanlar tarafından son derece nadir bir durum sayılıyor. Doç. Dr. Tekin, Külhöyük sakinlerinin bu deniz fosilini çevreden toplayarak bilinçli biçimde yerleşime taşıdığını ifade etti.

"Burada arkeolojik bir tabakanın içinde jeolojik bir buluntu ele geçiyor. Bu da bizim açımızdan ilginç bir sonuçtu. Muhtemelen Külhöyük sakinlerinin fosili yerleşime taşımış olduğunu düşünüyoruz."

Benzer deniz canlısı fosillerinin daha önce Polatlı civarında da rapor edildiği bildirildi. Fosilin kökenini ve jeolojik geçmişini tam olarak aydınlatmak isteyen kazı ekibi, paleontoloji uzmanları ile ortak incelemelerini sürdürüyor.

(AA)