Çam kese böceği, çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor. Yaprak kaybına uğrayan ağaçlar fotosentez yapamıyor, zayıf düşüyor ve başka hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor. Müdahale edilmezse ağaçlar kuruyor.

Ormanlarda oluşturduğu tahribat nedeniyle bu zararlı "dumansız yangın" olarak nitelendiriliyor.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Bünyamin Arslan, çam kese böceğinin yalnızca ağaçlara değil insan ve hayvan sağlığına da zarar verdiğini vurguladı:

"Çam kese böceği tırtıl döneminde vücutlarında zehirli ve tüylü yapılar taşır. Bu yapı alerjik reaksiyonlara, cilt tahrişine sebep olur. Vatandaşlarımızı uyaralım, özellikle yoğun bölgelerde piknik yaparken veya yürüyüş yaparken bu tırtıllara ve beyaz keselerine kesinlikle dokunulmamalıdır. Evcil hayvanların yemesi engellenmelidir."

TERMİNATÖR BÖCEK ORMANLARI NASIL KORUYOR?

Bilimsel adıyla calosoma sycophanta olan terminatör böcek, doğadaki besin zinciri içinde çam kese böceğinin larvalarıyla besleniyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu türü 2006 yılından bu yana laboratuvar ortamında üretiyor. 2018 yılında laboratuvar yenilenerek üretim kapasitesi ve böcek çeşitliliği artırıldı.

Üretim süreci mart ayında ormanlık alanlardan toplanan anaç böceklerle başlıyor. Nisan-mayıs döneminde zararlının tespit edildiği bölgelerde ağaç diplerine salım yapılıyor.

20 YILDA 467 BİN 835 BÖCEK SALINDI

Arslan, 2006'dan bu yana laboratuvarda toplam 467 bin 835 terminatör böcek üretildiğini açıkladı. Bu yıl 27 bin böcek üretildi. Yıllık ortalama 10-15 bin böcek Kastamonu, Yalova, Bilecik ve diğer bölgelere talep doğrultusunda gönderiliyor.

AMAÇ YOK ETMEK DEĞİL, DENGE KURMAK

Arslan, biyolojik mücadelenin zaman ve sabır gerektirdiğini belirterek amacın zararlıyı tamamen yok etmek değil, popülasyonunu kontrol altında tutarak doğal dengeyi korumak olduğunu söyledi:

"Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkin sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanıyoruz. Laboratuvarımızda ürettiğimiz böcekleri Türkiye'deki tüm ormanlık alanlara gönderiyoruz."

(AA)