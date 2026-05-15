42 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir'de dolandırıcılık suçundan hakkında 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ö. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. (AA)