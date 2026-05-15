Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 42 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

42 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir’de Yunus ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
42 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir'de dolandırıcılık suçundan hakkında 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ö. yakalandı.

86 yaşında huzurevindeki ölümün cezası 21 bin 200 lira! O da 6 taksitle86 yaşında huzurevindeki ölümün cezası 21 bin 200 lira! O da 6 taksitle

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö'nün, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Tahtalı ve Gördes’te büyük toparlanma: İzmir derin nefes aldıTahtalı ve Gördes’te büyük toparlanma: İzmir derin nefes aldı

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Polis İzmir
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro