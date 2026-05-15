Tahtalı ve Gördes’te büyük toparlanma: İzmir derin nefes aldı

Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun yağışlar, İzmir’in su kaynaklarında uzun süredir devam eden endişeli bekleyişi sona erdirdi. Bahar mevsiminin son günlerinde etkili olan kuvvetli sağanaklar, kentin su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) paylaştığı son verilere göre, kentte su güvenliği açısından rahatlatıcı bir tablo ortaya çıktı. Özellikle kuraklık riskinin ciddi şekilde hissedildiği dönemlerin ardından gelen yağışlar, su rezervlerini son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 15’e kadar gerileyen doluluk oranı, mayıs ayı itibarıyla yüzde 54,55 seviyesine ulaştı.

Baraj havzasında toplam 176 milyon 190 bin metreküp su birikirken, bunun yaklaşık 156 milyon 590 bin metreküplük kısmının kullanılabilir durumda olduğu belirtildi.

Kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da benzer bir toparlanma yaşandı. Ocak ayında kritik seviyeleri aşan barajın doluluk oranı, mayıs ayında yüzde 41,10’a yükseldi.

Uzmanlara göre Tahtalı ve Gördes barajlarındaki mevcut su birikimi, İzmir’in yaklaşık iki yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştı.

İZMİR BARAJLARINDA 15 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,55

Balçova Barajı: %95,25

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,10

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %76,83

2026 İÇİN “SÜPER EL NİNO” UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre 2026 yılı, su rezervleri açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. TÜBA Üyesi Doğan Yaşar, “Süper El Nino” etkisiyle önümüzdeki sonbaharda son 80 yılın en şiddetli yağışlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Yaşar, Tahtalı Barajı’nın 1996 yılında hizmete girmesinden bu yana ilk kez su seviyesinin yıl başından itibaren her gün düzenli olarak arttığını belirtti. Toprağın suya tamamen doyması nedeniyle yağan yağışın doğrudan baraj gölüne ulaştığını ifade eden Yaşar, günlük doluluk artışının bazı dönemlerde yüzde 4 seviyesine kadar çıktığını söyledi.

STRATEJİK SU YÖNETİMİ VURGUSU

Barajlardaki olumlu tabloya rağmen uzmanlar, kalıcı çözüm için doğru su yönetimi politikalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan krizlerin temelinde yalnızca su yetersizliğinin değil, planlama ve koordinasyon eksikliğinin de bulunduğunu belirterek, İzmir’in geleceği için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi, yeraltı su rezervlerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve mevcut su kaynaklarının verimli biçimde dağıtılması gerektiği ifade edildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)