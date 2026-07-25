4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen H.P.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ifadesinin ardından salıverildi.
Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLMİŞTİ?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Soruşturmada, Buca ilçesinde öğrenci evi görünümündeki bazı adreslerin yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanıldığı belirlenirken, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve SIM kart ele geçirilmiş, 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.