3'ü çocuk 7 işçi can vermişti! Dilovası faciası davasında kamu görevlileri hakim karşısında

Kocaeli Dilovası'nda bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen ve üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde görülüyor.

Mahkeme heyeti, fabrika sahipleri ile yöneticilerinin yargılandığı ana dava dosyasıyla birleştirilen kamu görevlileri davasını bu duruşmada ilk kez birlikte ele alacak.

5 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Ölümlerin ardından başlatılan yargı sürecinde, fabrika sahipleri ve bağlantılı isimlerin de aralarında yer aldığı 16 sanık hakkında dava açıldı. Savcılık, bazı sanıklar yönünden yedi kez 'olası kastla öldürme' suçundan hapis cezası talep etti.

Davanın 21 Temmuz'da yapılan son duruşmasında mahkeme; Altay Ali Oransal, İsmail Oransal, Gökberk Güngör, Abdurrahman Bayat ve Ali Osman Akat'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek bir sonraki celseyi 8 Eylül'e ertelemişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YAPI KAÇAK VE RUHSATSIZ, FAALİYET SÜRDÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dava dosyasına giren bilirkişi raporu, Dilovası Belediyesi'nin yürütmesi gereken denetim ve ruhsat süreçlerindeki zinciri ortaya koydu. Raporda, fabrikada imalathane olarak kullanılan bölümün çalışma ruhsatının ve yapı kullanım izninin bulunmadığı, alanın açıkça kaçak yapı statüsünde olduğu, buna karşın imalat faaliyetinin sürdürülmesine engel olunmadığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi bünyesinde görev yapan sekiz personel hakkında işlem başlatıldı. Haklarında dava açılan yedi belediye görevlisinin yargılanmasına bugün başlanacak.

AİLELERDEN ÇAĞRI: BAKANLIKLAR VE KURUMLAR DA HESAP VERMELİ

Faciada yakınlarını kaybeden işçi aileleri ise sorumluluğun sadece yerel belediye görevlilerine yıkılmasına ve dosyanın bu kapsamla daraltılmasına itiraz ediyor.

Soruşturmanın genişletilmesini isteyen aileler; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR ve SGK'nin sahada yerine getirmediği denetim sorumluluklarının da yargı konusu yapılmasını talep ediyor.