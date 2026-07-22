Dilovası ailelerinden adalet çağrısı

Dilovası'nda kaçak parfüm dolumu yapılan Ravive Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangında 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması Kandıra Cezaevi içindeki duruşma salonunda gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Gökberk Güngör, Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TAHLİYE EDİLEN SANIKLARIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Önceki duruşmada serbest bırakılan Ünal Aslan, Güven Demirbaş ve Aleyna Oransal'ın yeniden tutuklanması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, bu üç sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının sürmesine hükmetti. Firari sanık Ümit Çelik hakkında daha önce çıkarılan yakalama emrinin ise devamına karar verildi.

DURUŞMA YERİNE İTİRAZ REDDEDİLDİ

Aileler ve avukatlar, ulaşım zorluğu ve erişim kısıtlılığı nedeniyle duruşmaların Kandıra Cezaevi'nde görülmesine itirazlarını tekrarladı. Ancak mahkeme, kamu görevlileri dosyasıyla birleşme ihtimali ve güvenlik gerekçesini öne sürerek talebi reddetti. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 8 eylül 2026 tarihinde yine Kandıra Cezaevi'nde yapılmasına karar verdi.

AVUKATLARDAN BİRLEŞME VE GENİŞLETME TALEPLERİ

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Uğur Çelebi, kamu görevlileri dosyasıyla bu davanın birleştirilmesini beklediklerini belirtti. Soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedildiğini aktaran Çelebi, mahkemenin eksikliklerin giderilmesinin ardından bilirkişi raporu alacağını ve suç vasfını belirleyecek tek bir rapor düzenleyeceğini söylediğini ifade etti.

AİLELERDEN ADALET TALEBİ

Yangında 15 yaşındaki kızı Nisa Taşdemir'i kaybeden baba Vedat Taşdemir, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Biz devletimizden bunu bekliyoruz. Devletimize 'Bize ekmek gönder, su gönder' demiyoruz. Adil bir yargılama, bunların hak ettiği cezaların verilmesini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yangında ağır yaralanarak hayatını kaybeden Tuncay Yıldız'ın oğlu Alihan Yıldız ise babasının cep telefonuna hala ulaşılamadığını belirtti.

(ANKA)