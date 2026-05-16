35 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 110 gözaltı 98 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin tespiti için yapay zeka destekli sistemlerden yararlanıldı.

35 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

12 Mayıs'ta İstanbul merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 BİN 151 URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELLİ

Operasyon kapsamında, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

98 TUTUKLAMA, 12 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Kalan 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

