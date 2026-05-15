Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı çıktı

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kayserispor’da forma giyen Abdulsamet Burak, futbolda bahis soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı aldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbolcumuz Abdulsamet Burak hakkında verilen karar neticesinde, herhangi bir suça veya disiplin ihlaline ilişkin unsur tespit edilmemiş; oyuncumuz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Soruşturma süreci boyunca yargı makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket eden kulübümüz, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama ilkesine olan inancını ilk günden itibaren korumuştur. Gelinen aşamada verilen bu karar, futbolcumuzun masumiyetini açık biçimde ortaya koymuştur” ifadeleri yer aldı.

''ETİK DEĞERLERE BAĞLILIĞIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına da teşekkür edilen açıklamanın devamında, “Kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını zedelemeye yönelik asılsız değerlendirme ve spekülatif yorumlardan kaçınılmasını önemle rica ediyor; süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına teşekkür ediyoruz. Kayserispor olarak, Türk futbolunun fair-play ruhuna ve etik değerlere bağlılığımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi. (DHA)